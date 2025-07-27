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Выиграет ли Калинская в Вашингтоне дебютный титул WTA в одиночном разряде?

48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сегодня, 27 июля, сыграет в финале хардового турнира категории WTA-500 в столице США Вашингтоне. В поединке за титул она встретится с 22-летней канадской спортсменкой, 36-м номером рейтинга, финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Завоюет ли Калинская в Вашингтоне-2025 дебютный титул WTA в одиночном разряде?»

Напомним, в полуфинале соревнований Анна в двух сетах была сильнее представительницы Великобритании, 46-й ракетки мира, чемпионки US Open — 2021 Эммы Радукану — 6:3, 6:4.

Соревнования в Вашингтоне проходят с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 1,2 млн. На текущий момент действующей чемпионкой турнира является испанка Паула Бадоса.