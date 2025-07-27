Диана Шнайдер и Мирра Андреева сфотографировались на фоне вечернего Монреаля

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева ознакомились с достопримечательностями Монреаля (Канада) перед стартом турнира категории WTA-1000. Диана опубликовала совместное фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница шнайдер в социальных сетях

Отметим, что Диана Шнайдер и Мирра Андреева начнут борьбу на «тысячнике» в Монреале со второго круга. Турнир стартует сегодня, 27 июля.

На соревнованиях в Монреале сыграют ещё девять российских теннисисток — Екатерина Александрова (12), Людмила Самсонова (13), Анастасия Павлюченкова (27), Вероника Кудерметова, Полина Кудерметова, Анастасия Потапова, Анна Калинская и Анна Блинкова. Через квалификацию в основную сетку соревнований пробилась Камилла Рахимова.