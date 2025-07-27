Рублёв назвал Медведева самым умным игроком в туре, Даниил выбрал Синнера

Участники мужского и женского турниров в Вашингтоне назвали теннисистов, которых считают самыми умными. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв стали участниками опроса.
Эмма Наварро: Джессика Пегула.
Бен Шелтон: Пегула.
Лоренцо Музетти: Янник. Это мне не надо объяснять.
Ник Кирьос: Каспер Рууд. Думаю, что он очень умный.
Хольгер Руне: Новак Джокович. Мне кажется, что у него всегда есть какие-то мудрые слова.
Даниил Медведев: умный? Синнер.
Елена Рыбакина: Барбора Крейчикова.
Эмма Радукану: Билли Джин Кинг.
Андрей Рублёв: Даниил — единственный умный парень, которого я знаю.
Джессика Пегула: думаю, что Мэдисон Киз. У неё всегда есть ответ на всё, — сказали игроки в видео, опубликованном в соцсетях турнира в Вашингтоне.