Рублёв назвал Медведева самым умным игроком в туре, Даниил выбрал Синнера

Участники мужского и женского турниров в Вашингтоне назвали теннисистов, которых считают самыми умными. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв стали участниками опроса.

Эмма Наварро: Джессика Пегула.

Бен Шелтон: Пегула.

Лоренцо Музетти: Янник. Это мне не надо объяснять.

Ник Кирьос: Каспер Рууд. Думаю, что он очень умный.

Хольгер Руне: Новак Джокович. Мне кажется, что у него всегда есть какие-то мудрые слова.

Даниил Медведев: умный? Синнер.

Елена Рыбакина: Барбора Крейчикова.

Эмма Радукану: Билли Джин Кинг.

Андрей Рублёв: Даниил — единственный умный парень, которого я знаю.

Джессика Пегула: думаю, что Мэдисон Киз. У неё всегда есть ответ на всё, — сказали игроки в видео, опубликованном в соцсетях турнира в Вашингтоне.