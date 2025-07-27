Анна Калинская — Лейла Фернандес: где смотреть, во сколько начало финала в Вашингтоне

48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сегодня, 27 июля, сыграет в финале хардового турнира категории WTA-500 в столице США Вашингтоне. В поединке за титул она встретится с 22-летней канадской спортсменкой, 36-м номером рейтинга, финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес.

Матч начнётся не ранее 21:30 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции турнира в Вашингтоне, однако матч будет доступен на сайте WTA. Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

Соревнования в Вашингтоне проходят с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 1,2 млн. На текущий момент действующей чемпионкой турнира является испанка Паула Бадоса.