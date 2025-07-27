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Арина Соболенко с возлюбленным и друзьями посетила концерт группы Coldplay

Арина Соболенко с возлюбленным и друзьями посетила концерт группы Coldplay
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила концерт знаменитой британской группы Сoldplay в Майами (США). Она опубликовала фотографии на личной странице в соцсетях.

На концерт Соболенко пришла со своим возлюбленным Георгиосом Франгулисом, а также с друзьями.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Арина Соболенко снялась с турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который стартует сегодня, 27 июля. Она приняла решение отдохнуть после Уимблдона-2025, на котором дошла до полуфинала. В матче за выход в финал белоруска проиграла американке Аманде Анисимовой — 4:6, 6:4, 4:6.

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