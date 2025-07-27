«Есть какой-то просвет». Рублёв оценил свои последние результаты

10-я ракетка мира Андрей Рублёв высказался о своих результатах на текущем отрезке сезона. Российский теннисист вернулся в топ-10 и стал первой ракеткой России.

— Андрей, у тебя выдался насыщенный период. Два хороших выступления на «Шлемах», финал в Гамбурге, полуфинал в Лос-Кабосе, и вот ты только что прилетел в Торонто. Можешь провести нас по событиям последних месяцев?

— Да не знаю, что сказать. Действительно, получше результаты стали, получше стала игра, то, что на тренировках отрабатываем, периодически, иногда стало получаться в матчах. То есть, тоже какой-то плюс в этом есть. Ещё всё, понятное дело, не так, как должно быть, но какой-то есть просвет, и из-за этого чуть лучше результаты. Поэтому так как-то, — сказал Рублёв в эфире «Больше!».