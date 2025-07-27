«Не было злости внутри». Рублёв – о поражении от Алькараса на Уимблдоне

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв оценил своё выступление на Уимблдоне-2025. В четвёртом круге он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 7:6, 3:6, 4:6, 4:6.

— Какие моменты запомнились тебе больше всего, начиная с Уимблдона?

— Что больше всего? Наверное, матч на Уимблдоне с Алькарасом. Получилось хорошо отыграть, хорошо психологически выстоять. То есть, из этого уже можно делать разбор, в чём я хуже, в каких элементах в игре и так далее, и так далее. Можно говорить уже о самом теннисе, в каких моментах мне нужно улучшаться и так далее, чтобы в следующий раз сыграть ещё лучше, потому что, да, получилось хотя бы выдать матч (смеётся), где просто играл, не психовал, был сконцентрирован и всё.

— В этом матче ты показал свой лучший теннис?

— Лучшим теннисом это не могу назвать, но хороший был матч. Я играл хорошо, старался играть уверенно. Не было никакой злости внутри, ни агрессии. Получилось сконцентрироваться и просто играть. И всё, — сказал Рублёв в эфире «Больше!»