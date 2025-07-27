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Циципас: теннис — единственный спорт, в котором, набрав 52% очков, вы становитесь легендой

Циципас: теннис — единственный спорт, в котором, набрав 52% очков, вы становитесь легендой
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира Стефанос Циципас высказался об особенности тенниса, которая отличает его от других видов спорта.

«Теннис — это единственный вид спорта, в котором, набрав 52% очков, вы становитесь легендой», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Ранее Стефанос Циципас сообщил о завершении сотрудничества с чемпионом Уимблдона-2001 хорватским специалистом Гораном Иванишевичем. Греческий теннисист работал с наставником с конца мая 2025 года. Незадолго до расставания Иванишевич публично раскритиковал физическую форму Циципаса во время совместной работы с ним.

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