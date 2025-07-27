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Мария Тимофеева — Алина Корнеева, результат матча 27 июля 2025, счет 2:0, 2-й круг финал ITF в Португалии

Мария Тимофеева обыграла Алину Корнееву в финале турнира ITF W100 в Португалии
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В португальском городе Фигейра-да-Фош состоялся финал турнира ITF W100, в котором встретились 264-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева и 259-й номер рейтинга россиянка Алина Корнеева. Поединок завершился со счётом 6:3, 6:0 в пользу Тимофеевой. Встреча продлилась 1 час 14 минут.

Отметим, что 21-летняя Мария завоевала первый трофей на всех уровнях со времён своей победы на турнире категории WTA-250 в Будапеште в 2023 году.

Ранее Тимофеева выступила на турнире категории WTA-250 в Гамбурге (Германия). В первом круге она уступила Кае Юван со счётом 6:7 (4:7), 1:6. По итогам португальского турнира Мария вернётся в топ-200.

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