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Рублёв: по-моему, я в Торонто всего один матч за всё время выиграл

Рублёв: по-моему, я в Торонто всего один матч за всё время выиграл
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался об условиях на турнире категории «Мастерс» в Торонто (Канада).

— В прошлом году в Канаде, в Монреале, ты дошёл до финала. Что тогда у тебя особенно хорошо работало?
— Тогда, да, я помню, что получилось хорошо, всё удачно сложилось благодаря паре нюансов. Но Монреаль… Это совсем другие условия. В Торонто я, по-моему, выиграл один матч всего лишь. Из всех розыгрышей, в которых принимал участие, выиграл только один матч, и всё. Поэтому посмотрим, как будет в этом году. Мне интересно самому. Потому что когда на каком-то турнире нет результатов, тебе уже интересно, а как будет: так же, как и обычно? Или что-то новое случится?» — сказал Рублёв в эфире «Больше!».

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