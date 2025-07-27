Анна Калинская — Лейла Фернандес: история личных встреч перед финалом в Вашингтоне

48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская сегодня, 27 июля, сыграет в финале хардового турнира категории WTA-500 в столице США Вашингтоне. В поединке за титул она встретится с 22-летней канадской спортсменкой, 36-м номером рейтинга, финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес.

Счёт личных встреч в официальных матчах — 1-0 в пользу Фернандес. Она выиграла у Калинской в первом круге Гвадалахары-2021 — 7:5, 4:6, 6:4. Был ещё поединок на одном из выставочных турниров, которые проводили, пока теннис был на паузе из-за пандемии в 2020-м — там Лейла также оказалась сильнее в трёх сетах.

Соревнования в Вашингтоне проходят с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 1,2 млн. На текущий момент действующей чемпионкой турнира является испанка Паула Бадоса.