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«Он меня вдохновляет». Швёнтек рассказала, в чём бы хотела быть похожа на Алькараса

«Он меня вдохновляет». Швёнтек рассказала, в чём бы хотела быть похожа на Алькараса
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек призналась, что хотела бы вдохновиться философией испанца Карлоса Алькараса, чтобы немного расслабиться.

«Хотела бы я быть больше похожа на Карлоса, потому что, должна сказать, он меня очень вдохновляет в этом отношении. Он всегда говорит, что самое главное для него на теннисном корте — это получать удовольствие и веселье, но я иногда об этом забываю. Учитывая всё давление вокруг и то, что нам приходится делать вне корта, нужно помнить о том ребёнке, который начал играть в теннис вместо того, чтобы побеждать ради кого-то, и нести этот груз ответственности за свои плечи. Безусловно, когда Карлос показывает и говорит об этом – это всегда хорошее напоминание. Стараюсь делать так же, но всё равно над этим работаю. Мне кажется, иначе мой мозг автоматически бы переключался на режим: «работа, работа, работа», — приводит слова Швёнтек TVA Sports.

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