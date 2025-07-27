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«Коби наблюдает за происходящим дома». Калинская — о поддержке своих собак в Вашингтоне

«Коби наблюдает за происходящим дома». Калинская — о поддержке своих собак в Вашингтоне
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48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская отреагировала на пост пресс-службы турнира WTA-500 в Вашингтоне о её таксе Белле. Анна рассказала, что её питомец шпиц Коби наблюдает за её игрой на соревнованиях из дома.

«Хорошо, но Коби тоже наблюдает за происходящим из дома», — написала Калинская в социальных сетях.

Такса Белла в Вашингтоне дважды выбегала на корт после побед хозяйки на этом турнире. Белла стала обладательницей личной аккредитации в Вашингтоне.

В полуфинале Вашингтона Анна Калинская обыграла британку Эмму Радукану со счётом 6:4, 6:3. В финале россиянка встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.

Вашингтон (ж). Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Лейла Фернандес
36
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Финал турнира в Вашингтоне стал для Калинской первым в нынешнем сезоне в одиночном разряде и третьим в карьере.

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