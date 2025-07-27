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Артюр Фис — о травме: всё хорошо, но это довольно опасно, и мне нужно быть осторожным

Артюр Фис — о травме: всё хорошо, но это довольно опасно, и мне нужно быть осторожным
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21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис перед стартом «Мастерса» в Торонто (Канада) высказался о своей травме. У французского теннисиста стрессовый перелом позвонка.

«Мне 20 лет – это не время, чтобы торопиться. С другой стороны, если я могу взять немного времени, чтобы восстановиться и быть готовым играть весь хардовый сезон и концовку года – это не так уж и плохо. Я только начал снова играть в теннис 10 дней назад. Сделал МРТ, и в целом всё в порядке. Всё хорошо, но это довольно опасная травма, и мне нужно быть осторожным», — приводит слова Фиса L'Équipe.

На «Мастерсе» в Торонто Фис начнёт борьбу со второго круга. Он сыграет с победителем матча Лиам Драсль (Канада) — Пабло Карреньо-Буста (Испания).

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