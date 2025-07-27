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«Будто постоянно живёшь между взлётами и падениями». Соболенко — о сложностях в карьере

«Будто постоянно живёшь между взлётами и падениями». Соболенко — о сложностях в карьере
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о психологических сложностях, с которыми сталкиваются спортсмены высокого уровня, отметив, что поражения сильно влияют на её эмоциональное состояние и мешают получать удовольствие от жизни.

«Я думаю, важно веселиться и наслаждаться жизнью. Но, честно говоря, быть спортсменом — это так скучно. Вся твоя жизнь зависит от результатов. Победил — и ты самый счастливый человек на свете. Ты наслаждаешься жизнью, чувствуешь себя прекрасно. Но когда проигрываешь — наслаждаться уже сложно. Я могу сидеть на пляже и говорить себе, как здесь красиво, но в голове будет только одно: я проиграла. Я настоящая неудачница. Я ненавижу себя. Это как будто ты постоянно живёшь между взлётами и падениями», – сказала Соболенко в видео своего блога, размещённого на YouTube.

Видео было записано после поражения Соболенко в полуфинале Уимблдона-2025 от американки Аманды Анисимовой со счётом 4:6, 6:4, 4:6.

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