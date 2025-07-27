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«Моя реакция была незрелая». Стефанос Циципас — об изменениях в отношениях с отцом

«Моя реакция была незрелая». Стефанос Циципас — об изменениях в отношениях с отцом
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира Стефанос Циципас высказался о своих отношениях с отцом.

«У нас с ним был очень сложный и неожиданный конец. В прошлом году он довёл меня до того, что я перестал узнавать себя. Сожалею о многом и не хочу этого повторять, потому что моя реакция и моё поведение были совершенно незрелыми. Дело было не во мне, он заставил меня потерять контроль, но с тех пор мы много разговаривали и провели много недель вместе. Он сопровождал меня на несколько турниров, не как тренер, а как отец. Нам посчастливилось поговорить и обсудить всё.

Мне приходится быть с ним строгим. Иногда он хочет делать всё по-своему. Теперь пытаюсь пересмотреть это и дать ему понять, что определённые вещи нужно делать так, как я хочу, чтобы они происходили, и думаю, что эти отношения заслуживают гораздо большего, чем то, что мы сделали за последние два года. Хочу, чтобы было больше мудрости, больше интеллекта в общении и полной честности», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

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