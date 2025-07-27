Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Монреале
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60-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). На старте соревнований она уступила представительнице Нидерландов Сюзан Ламенс со счётом 3:6, 6:4, 2:6.
Монреаль. 1-й круг
27 июля 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|2
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. В её рамках Кудерметова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Ламенс три эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
Во втором круге соревнований Сюзан Ламенс встретится с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей.
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