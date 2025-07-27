Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полина Кудерметова — Сюзан Ламенс, результат матча 27 июля, счёт 1:2, 1-й круг турнира в Монреале

Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Монреале
Комментарии

60-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). На старте соревнований она уступила представительнице Нидерландов Сюзан Ламенс со счётом 3:6, 6:4, 2:6.

Монреаль. 1-й круг
27 июля 2025, воскресенье. 18:10 МСК
Сюзан Ламенс
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. В её рамках Кудерметова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Ламенс три эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Во втором круге соревнований Сюзан Ламенс встретится с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей.

Календарь турнира в Монреале
Сетка турнира в Монреале
Материалы по теме
«Будто постоянно живёшь между взлётами и падениями». Соболенко — о сложностях в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android