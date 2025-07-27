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Стефанос Циципас: было время посетить специалистов, которые действительно могут помочь

Стефанос Циципас: было время посетить специалистов, которые действительно могут помочь
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 29-я ракетка мира Стефанос Циципас перед стартом «Мастерса» в Торонто (Канада) высказался о своей физической форме.

«Я чувствую себя хорошо. За эти две недели мне пришлось многое пережить, и небольшой перерыв в игре мне очень помог. У меня было время поразмыслить о многом, поработать над своим телом, посетить специалистов, врачей. В общем, людей, которые действительно могут мне помочь. Чувствую себя всё лучше и лучше. Три недели назад я не мог себе представить, что окажусь в таком положении, в каком нахожусь сейчас, потому что был в очень плохой форме, особенно физически. Но когда у тебя плохая физическая форма, это влияет на всё остальное. В такой ситуации мне пришлось проявить силу, но я рад быть здесь», — приводит слова Циципаса Punto de Break.

Стефанос Циципас начнёт борьбу на турнире в Торонто со второго круга. Он сыграет с победителем матча Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Чун Син Цен (Китайский Тайбэй).

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