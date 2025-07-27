Райлли Опелка вышел во второй круг турнира в Торонто

74-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка вышел во второй круг хардового «Мастерса» в Торонто (Канада), обыграв в матче первого круга австрийца Себастьяна Офнера (138-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:7), 7:5.

Матч продлился 1 час 56 минут. За время игры Опелка сделал 19 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. Офнер выполнил 10 эйсов за игру, допустил пять двойных ошибок и не сумел реализовать за матч ни одного брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Торонто Райлли Опелка сыграет с 22-й ракеткой мира чехом Томашем Махачем.

Мастерс в Торонто проходит с 27 июля по 8 августа.