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Райлли Опелка вышел во второй круг турнира в Торонто

Райлли Опелка вышел во второй круг турнира в Торонто
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74-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка вышел во второй круг хардового «Мастерса» в Торонто (Канада), обыграв в матче первого круга австрийца Себастьяна Офнера (138-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (8:7), 7:5.

Торонто. 1-й круг
27 июля 2025, воскресенье. 19:40 МСК
Себастьян Офнер
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		5
7 8 		7
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

Матч продлился 1 час 56 минут. За время игры Опелка сделал 19 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух. Офнер выполнил 10 эйсов за игру, допустил пять двойных ошибок и не сумел реализовать за матч ни одного брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Торонто Райлли Опелка сыграет с 22-й ракеткой мира чехом Томашем Махачем.

Мастерс в Торонто проходит с 27 июля по 8 августа.

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