Определилась соперница Екатерины Александровой во втором круге «тысячника» в Монреале

489-я ракетка мира китайская теннисистка Чжу Линь вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). На старте соревнований она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву (107-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Линь один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Грачёвой один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Во втором круге соревнований Чжу Линь встретится с 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой.