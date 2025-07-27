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Чжу Линь — Варвара Грачёва, результат матча 27 июля, счёт 2:0, 1-й круг в Монреале

Определилась соперница Екатерины Александровой во втором круге «тысячника» в Монреале
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489-я ракетка мира китайская теннисистка Чжу Линь вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). На старте соревнований она обыграла представительницу Франции Варвару Грачёву (107-я в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Монреаль. 1-й круг
27 июля 2025, воскресенье. 20:35 МСК
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 3
         
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. В её рамках Линь один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Грачёвой один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Во втором круге соревнований Чжу Линь встретится с 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой.

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