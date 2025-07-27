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«Уверена, что мы ещё увидимся». Осака объявила о завершении сотрудничества с Муратоглу

«Уверена, что мы ещё увидимся». Осака объявила о завершении сотрудничества с Муратоглу
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака объявила о завершении сотрудничества с французским тренером Патриком Муратоглу.

Фото: Из социальных сетей Наоми Осаки

«Спасибо, Патрик. Было потрясающе учиться у тебя. Желаю тебе только самого лучшего. Ты один из самых классных людей, которых я когда-либо встречала, и я уверена, что мы ещё увидимся», — написала Осака в социальных сетях.

Наоми Осака и Патрик Муратоглу начали сотрудничать в сентябре 2024 года.

Японская теннисистка выступит на турнире категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В первом круге соревнований она встретится с представительницей Канады Арьяной Арсено.

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