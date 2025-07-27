Калинская — Фернандес: россиянка разгромно проиграла первый сет финала в Вашингтоне

Сегодня, 27 июля, проходит финал хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США), где встречаются 48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и 22-летняя канадская спортсменка Лейла Фернандес (36-я в рейтинге). После первого сета счёт 6:1 в пользу Фернандес «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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Счёт личных встреч в официальных матчах — 1-0 в пользу Фернандес. Она обыграла Калинскую в первом круге Гвадалахары-2021 — 7:5, 4:6, 6:4. Был ещё поединок на одном из выставочных турниров, которые проводили, пока теннис был на паузе из-за пандемии в 2020-м, — там Лейла также оказалась сильнее в трёх сетах.
Соревнования в Вашингтоне проходят с 21 по 27 июля. Общий призовой фонд составляет $ 1,2 млн. На текущий момент действующей чемпионкой турнира является испанка Паула Бадоса.
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