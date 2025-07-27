Гауфф — о подготовке к хардовому сезону: теннис постоянно заставляет тебя адаптироваться

Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема», вторая ракетка мира американка Кори Гауфф рассказала, насколько повлиял грунтовый сезон на её подготовку к турниру WTA-1000 в канадском Монреале.

«Время, проведённое на грунте, по-прежнему оказывает важное влияние из-за той подвижности, которая необходима для хорошего передвижения на этом покрытии. Теннис постоянно заставляет тебя адаптироваться к новым ситуациям, поэтому всегда нужно быть готовым к изменениям. Сейчас моя цель — повторить тот же подход и хорошо провести североамериканскую серию на харде», – приводит слова Гауфф The Tennis Gazette.

Гауфф начнёт свой путь на турнире в Монреале с матча второго круга, в котором она сыграет с победительницей встречи между американкой Даниэль Коллинз и представительницей Болгарии Викторией Томовой.