Лейла Фернандес обыграла Анну Калинскую и стала чемпионкой турнира WTA-500 в Вашингтоне
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36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В финале она обыграла россиянку Анну Калинскую (48-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.
Вашингтон (ж). Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
36
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
48
Анна Калинская
А. Калинская
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Фернандес два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Калинской один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Для Лейлы Фернандес титул в Вашингтоне стал четвёртым в карьере, первым «пятисотником» и первым в сезоне. В обновлённом рейтинге WTA Лейла вернётся на 24-ю строчку. Анна Калинская станет 31-й ракеткой мира.
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