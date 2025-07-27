Лейла Фернандес обыграла Анну Калинскую и стала чемпионкой турнира WTA-500 в Вашингтоне

36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В финале она обыграла россиянку Анну Калинскую (48-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. В её рамках Фернандес два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Калинской один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Для Лейлы Фернандес титул в Вашингтоне стал четвёртым в карьере, первым «пятисотником» и первым в сезоне. В обновлённом рейтинге WTA Лейла вернётся на 24-ю строчку. Анна Калинская станет 31-й ракеткой мира.