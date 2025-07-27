Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лейла Фернандес выиграла первый «пятисотник» в карьере

Лейла Фернандес выиграла первый «пятисотник» в карьере
Комментарии

36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес завоевала первый титул категории WTA-500 в карьере. На турнире в Вашингтоне в финале она обыграла россиянку Анну Калинскую (48-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Вашингтон (ж). Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Лейла Фернандес
36
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Для Лейлы Фернандес титул в Вашингтоне стал четвёртым в карьере и первым в сезоне. Ранее она становилась чемпионкой турниров WTA-250 в Гонконге (2023) и Монтеррее (2021 и 2022).

На пути к трофею в Вашингтоне представительница Канады обыграла двух представительниц топ-20 — четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу из США и 12-ю ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

В обновлённом рейтинге WTA Лейла вернётся на 24-ю строчку. Анна Калинская станет 31-й ракеткой мира.

Календарь турнира в Вашингтоне
Сетка турнира в Вашингтоне
Материалы по теме
Лейла Фернандес обыграла Анну Калинскую и стала чемпионкой турнира WTA-500 в Вашингтоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android