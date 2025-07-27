Лейла Фернандес выиграла первый «пятисотник» в карьере

36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес завоевала первый титул категории WTA-500 в карьере. На турнире в Вашингтоне в финале она обыграла россиянку Анну Калинскую (48-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Для Лейлы Фернандес титул в Вашингтоне стал четвёртым в карьере и первым в сезоне. Ранее она становилась чемпионкой турниров WTA-250 в Гонконге (2023) и Монтеррее (2021 и 2022).

На пути к трофею в Вашингтоне представительница Канады обыграла двух представительниц топ-20 — четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу из США и 12-ю ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

В обновлённом рейтинге WTA Лейла вернётся на 24-ю строчку. Анна Калинская станет 31-й ракеткой мира.