Фото: реакция Анны Калинской на поражение в финале турнира WTA-500 в Вашингтоне

Сегодня, 27 июля, прошёл финал хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). 48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес (36-я в рейтинге) со счётом 1:6, 2:6. После окончания матча россиянка пожала руку сопернице, села на скамейку и закрыла лицо полотенцем.

Фото: Скриншот из трансляции

По итогам турнира в Вашингтоне Калинская займёт 31-ю строчку мирового рейтинга. Далее Анна выступит на «тысячнике» в Монреале (Канада). В первом круге соревнований она встретится с американкой Энн Ли (67-я в рейтинге). Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующая чемпионка — Джессика Пегула.