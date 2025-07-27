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Фото: реакция Анны Калинской на поражение в финале турнира WTA-500 в Вашингтоне

Фото: реакция Анны Калинской на поражение в финале турнира WTA-500 в Вашингтоне
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Сегодня, 27 июля, прошёл финал хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). 48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес (36-я в рейтинге) со счётом 1:6, 2:6. После окончания матча россиянка пожала руку сопернице, села на скамейку и закрыла лицо полотенцем.

Вашингтон (ж). Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Лейла Фернандес
36
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Фото: Скриншот из трансляции

По итогам турнира в Вашингтоне Калинская займёт 31-ю строчку мирового рейтинга. Далее Анна выступит на «тысячнике» в Монреале (Канада). В первом круге соревнований она встретится с американкой Энн Ли (67-я в рейтинге). Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Действующая чемпионка — Джессика Пегула.

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