«Спасибо тебе, моя малышка Белла». Калинская — после поражения в финале в Вашингтоне

48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская после поражения в финале турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) поблагодарила свою семью, команду и таксу Беллу. В решающем матче россиянка уступила представительнице Канады Лейле Фернандес (36-я в рейтинге WTA) со счётом 1:6, 2:6.

«Спасибо моей команде за то, что они были со мной в трудные и хорошие моменты. Мы как одна семья, и я это очень ценю. И спасибо тебе, моя малышка Белла. Где она? Спасибо моей семье, которая смотрит из дома. К сожалению, они не могут быть здесь, но я всегда чувствую их поддержку», — сказала Калинская на церемонии награждения.