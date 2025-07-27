«Спасибо тебе, моя малышка Белла». Калинская — после поражения в финале в Вашингтоне
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48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская после поражения в финале турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) поблагодарила свою семью, команду и таксу Беллу. В решающем матче россиянка уступила представительнице Канады Лейле Фернандес (36-я в рейтинге WTA) со счётом 1:6, 2:6.
Вашингтон (ж). Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
36
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
48
Анна Калинская
А. Калинская
«Спасибо моей команде за то, что они были со мной в трудные и хорошие моменты. Мы как одна семья, и я это очень ценю. И спасибо тебе, моя малышка Белла. Где она? Спасибо моей семье, которая смотрит из дома. К сожалению, они не могут быть здесь, но я всегда чувствую их поддержку», — сказала Калинская на церемонии награждения.
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