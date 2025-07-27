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Калинская — Фернандес после финала в Вашингтоне: возможно, на следующей неделе мы сыграем

Калинская — Фернандес после финала в Вашингтоне: возможно, на следующей неделе мы сыграем
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48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поздравила 36-ю ракетку мира Лейлу Фернандес из Канады с победой на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В решающем матче Анна проиграла Лейле со счётом 1:6, 2:6.

Вашингтон (ж). Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Лейла Фернандес
36
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Было приятно играть перед вами всеми. Хочу поздравить Лейлу. Потрясающая борьба на этой неделе. Ты действительно этого заслуживаешь. До скорой встречи, возможно, на следующей неделе мы сыграем друг с другом. Никогда не знаешь», — сказала Калинская на церемонии награждения.

Для Лейлы Фернандес титул в Вашингтоне стал четвёртым в карьере, первым «пятисотником» и первым в сезоне. В обновлённом рейтинге WTA Лейла вернётся на 24-ю строчку. Анна Калинская станет 31-й ракеткой мира.

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