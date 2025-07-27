Калинская — Фернандес после финала в Вашингтоне: возможно, на следующей неделе мы сыграем

48-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поздравила 36-ю ракетку мира Лейлу Фернандес из Канады с победой на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США). В решающем матче Анна проиграла Лейле со счётом 1:6, 2:6.

«Было приятно играть перед вами всеми. Хочу поздравить Лейлу. Потрясающая борьба на этой неделе. Ты действительно этого заслуживаешь. До скорой встречи, возможно, на следующей неделе мы сыграем друг с другом. Никогда не знаешь», — сказала Калинская на церемонии награждения.

Для Лейлы Фернандес титул в Вашингтоне стал четвёртым в карьере, первым «пятисотником» и первым в сезоне. В обновлённом рейтинге WTA Лейла вернётся на 24-ю строчку. Анна Калинская станет 31-й ракеткой мира.