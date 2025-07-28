«С тобой очень тяжело играть». Фернандес — Калинской после финала в Вашингтоне

36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес после победы на турнире категории WTA-500 в Вашингтоне (США) поздравила россиянку Анну Калинскую с финалом. Лейла обыграла Анну со счётом 6:1, 6:2.

«Хочу поздравить Анну и вашу команду. Вы проделали огромную работу в течение всего года. С тобой очень тяжело играть, так что поздравляю. Желаю всего наилучшего в будущем», — сказала Фернандес на церемонии награждения.

Для Лейлы Фернандес титул в Вашингтоне стал четвёртым в карьере, первым «пятисотником» и первым в сезоне. В обновлённом рейтинге WTA Лейла вернётся на 24-ю строчку. Анна Калинская станет 31-й ракеткой мира.