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Лейла Фернандес рассказала, кому посвятила победу на турнире WTA-500 в Вашингтоне

Лейла Фернандес рассказала, кому посвятила победу на турнире WTA-500 в Вашингтоне
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36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала, что посвящает свой трофей турнира WTA-500 в Вашингтоне маме, старшей сестре и тренеру по фитнесу. В решающем матче Фернандес обыграла россиянку Анну Калинскую (48-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

Вашингтон (ж). Финал
27 июля 2025, воскресенье. 21:30 МСК
Лейла Фернандес
36
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Анна Калинская
48
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Я хочу посвятить этот трофей моей маме, моей старшей сестре и моему тренеру по фитнесу. Вы все боретесь весь год и продолжаете бороться. Большое спасибо, что никогда не сдавались и не отказались от меня. Не сдавайтесь и вы сами. Этот трофей для вас. Надеюсь, мы все вместе сможем отпраздновать очень-очень скоро», — сказала Фернандес на церемонии награждения.

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