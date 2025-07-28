Лейла Фернандес рассказала, кому посвятила победу на турнире WTA-500 в Вашингтоне

36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала, что посвящает свой трофей турнира WTA-500 в Вашингтоне маме, старшей сестре и тренеру по фитнесу. В решающем матче Фернандес обыграла россиянку Анну Калинскую (48-я в рейтинге) со счётом 6:1, 6:2.

«Я хочу посвятить этот трофей моей маме, моей старшей сестре и моему тренеру по фитнесу. Вы все боретесь весь год и продолжаете бороться. Большое спасибо, что никогда не сдавались и не отказались от меня. Не сдавайтесь и вы сами. Этот трофей для вас. Надеюсь, мы все вместе сможем отпраздновать очень-очень скоро», — сказала Фернандес на церемонии награждения.