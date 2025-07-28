Фернандес — первая канадская спортсменка с 2019 года, которая завоевала титул в США

36-я ракетка мира теннисистка Лейла Фернандес стала первой представительницей Канады с 2019 года, кто завоевал титул уровня WTA в США. В 2019 году Бьянка Андрееску стала чемпионкой US Open. Фернандес выиграла на «пятисотнике» в Вашингтоне. В решающем матче она оказалась сильнее россиянки Анны Калинской со счётом 6:1, 6:2.

На пути к трофею в Вашингтоне представительница Канады обыграла двух представительниц топ-20 — четвёртую ракетку мира Джессику Пегулу из США и 12-ю ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана.

Для Лейлы Фернандес титул в Вашингтоне стал четвёртым в карьере, первым «пятисотником» и первым в сезоне. В обновлённом рейтинге WTA Лейла вернётся на 24-ю строчку.