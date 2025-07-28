«Стараюсь убедить его провести со мной больше недель». Зверев — о работе с Тони Надалем

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о продолжении сотрудничества с известным тренером Тони Надалем.

«Пребывание на Майорке было невероятным. Я провёл там примерно десять дней, усердно работал и также очень наслаждался временем. Думаю, Тони тоже получил удовольствие. Cтараюсь убедить его провести со мной больше недель, посмотрим, как оно пойдёт, но он очень занятой человек. Кроме того, у него много обязательств и встреч, на которые он уже дал своё слово в этом году, так что не уверен, как часто вы его увидите в этом году, потому что он уже обещал участие во многих мероприятиях. Но мы обсуждаем, как может выглядеть возможное сотрудничество, без сомнений, и да, вероятно, смогу дать больше информации через несколько недель, когда узнаем больше. Но да, мне точно понравилось моё пребывание там», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Ранее Sportbild сообщил, что Тони Надаль не станет постоянным тренером Зверева по причине нехватки времени из-за работы в академии, должности директора турнира ATP и роли спикера.