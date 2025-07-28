«Последняя пара лет была непростой». Фернандес — о значимости победы в Вашингтоне

36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес рассказала, насколько важной стала для неё победа на турнире WTA-500 в Вашингтоне (США). В финале турнира она обыграла россиянку Анну Калинскую (6:1, 6:2).

— Сегодня вы выиграли финал в двух сетах. Что для вас значит этот титул?

— Он действительно многое значит. Не только для меня лично, для моей уверенности в себе и веры в свои силы, но и для всей нашей команды. Это был очень трудный год, да и последняя пара лет тоже была непростой для всех нас вне корта. Так что этот титул — для них. Для моей мамы, для моей сестры, для Абдула (один из тренеров Фернандес. – Прим. «Чемпионата») и для всех остальных, кто боролся с трудностями за пределами корта. Это — для них, – сказала Фернандес в эфире Tennis Channel.

Для Лейлы Фернандес титул на турнире в Вашингтоне стал четвёртым в карьере и первым в 2025 году.