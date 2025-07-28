Мирра Андреева поделилась ожиданиями от турнира в Монреале

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась своими ожиданиями от турнира WTA-1000 в Монреале (Канада).

– Чего ты хочешь достичь на этом турнире и как себя ощущаешь перед стартом?

— Поскольку я никогда раньше не играла на этом турнире, будет довольно интересно посмотреть, как у меня получится найти свою игру и ритм на этом покрытии и в этих условиях. В целом я очень рада, что всё начинается, и постараюсь играть каждый матч с максимальной концентрацией, а там уже посмотрим, как всё сложится, – сказала Андреева на пресс-конференции перед стартом соревнований.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 8 августа. В прошлом году он проходил в канадском Торонто, где победу одержала американка Джессика Пегула.