Монфис на старте турнира в Торонто упустил четыре матчбола и проиграл 142-й ракетке мира
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48-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Торонто (Канада). На старте он уступил 142-й ракетке мира чилийцу Томасу Барросу-Вера со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (3:7). Француз упустил четыре матчбола.
Торонто. 1-й круг
27 июля 2025, воскресенье. 21:55 МСК
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|6 3
|
|4
|7 7
Томас Барриос-Вера
Т. Барриос-Вера
Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. В её рамках Монфис семь раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Барриоса-Вера шесть эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
Во втором круге соревнований Томас Барриос-Вера сыграет с американским теннисистом Алексом Михельсеном.
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