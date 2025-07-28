Монфис на старте турнира в Торонто упустил четыре матчбола и проиграл 142-й ракетке мира

48-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Торонто (Канада). На старте он уступил 142-й ракетке мира чилийцу Томасу Барросу-Вера со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (3:7). Француз упустил четыре матчбола.

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. В её рамках Монфис семь раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Барриоса-Вера шесть эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Во втором круге соревнований Томас Барриос-Вера сыграет с американским теннисистом Алексом Михельсеном.