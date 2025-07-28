Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире в Монреале

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Монреале. В матче первого круга она обыграла испанку Кристину Букшу со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут. За это время Кудерметова сделала девять эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Букши три подачи навылет, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге Кудерметова встретится с представительницей Сербии Ольгой Данилович.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.