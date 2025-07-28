Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире в Монреале
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Монреале. В матче первого круга она обыграла испанку Кристину Букшу со счётом 5:7, 6:2, 7:5.
Монреаль. 1-й круг
27 июля 2025, воскресенье. 22:55 МСК
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
1 : 2
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|2
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|2
|5
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|6
|7
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Продолжительность встречи составила 2 часа 45 минут. За это время Кудерметова сделала девять эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Букши три подачи навылет, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 12.
В следующем круге Кудерметова встретится с представительницей Сербии Ольгой Данилович.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
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