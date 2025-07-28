Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роман Сафиуллин — Юго Бланше, результат матча 28 июля 2025, счёт 2:1, 1-й круг Мастерса в Торонто, Канада

Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Торонто, где сыграет с Руудом
Комментарии

Российский теннисист Роман Сафиуллин с победы стартовал на турнире в Торонто. В матче первого круга он обыграл француза Юго Бланше со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (11:9).

Торонто. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 00:10 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 11
6 		2 6 9
         
Юго Бланше
Франция
Юго Бланше
Ю. Бланше

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Сафиуллин сделал семь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Бланше семь подач навылет, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге турнира в Торонто Сафиуллин встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн.

Календарь турнира в Торонто
Сетка турнира в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android