Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Торонто, где сыграет с Руудом
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Российский теннисист Роман Сафиуллин с победы стартовал на турнире в Торонто. В матче первого круга он обыграл француза Юго Бланше со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (11:9).
Торонто. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 00:10 МСК
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
2 : 1
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Юго Бланше
Ю. Бланше
Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Сафиуллин сделал семь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Бланше семь подач навылет, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В следующем круге турнира в Торонто Сафиуллин встретится с норвежцем Каспером Руудом.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн.
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