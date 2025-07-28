Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Торонто, где сыграет с Руудом

Российский теннисист Роман Сафиуллин с победы стартовал на турнире в Торонто. В матче первого круга он обыграл француза Юго Бланше со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (11:9).

Продолжительность встречи составила 2 часа 23 минуты. За это время Сафиуллин сделал семь эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Бланше семь подач навылет, 11 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем круге турнира в Торонто Сафиуллин встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн.