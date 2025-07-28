Алекс де Минор одолел Алехандро Давидович-Фокину и завоевал титул ATP-500 в Вашингтоне
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Сегодня, в ночь с 27 на 28 июля завершился турнир категории ATP-500, который проходил в столице США Вашингтоне. По его итогам 13-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор стал победителем, переиграв в решающем матче представителя Испании, 26-го номера рейтинга Алехандро Давидович-Фокину в трёх сетах — 5:7, 6:1, 7:6 (7:3).
Вашингтон (м). Финал
28 июля 2025, понедельник. 00:55 МСК
26
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|1
|6 3
|
|6
|7 7
13
Алекс де Минор
А. де Минор
Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут. У де Минора девять подач навылет, шесть двойных ошибок и четыре из девяти реализованных брейк-пойнтов. Давидович-Фокина допустил две двойные ошибки, сделал два эйса и реализовал три из восьми брейк-пойнтов.
Таким образом, 26-летний де Минор стал обладателем юбилейного 10-го титула ATP в карьере.
Общий призовой фонд соревнований составил $ 2,3 млн.
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