Алекс де Минор одолел Алехандро Давидович-Фокину и завоевал титул ATP-500 в Вашингтоне

Сегодня, в ночь с 27 на 28 июля завершился турнир категории ATP-500, который проходил в столице США Вашингтоне. По его итогам 13-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор стал победителем, переиграв в решающем матче представителя Испании, 26-го номера рейтинга Алехандро Давидович-Фокину в трёх сетах — 5:7, 6:1, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут. У де Минора девять подач навылет, шесть двойных ошибок и четыре из девяти реализованных брейк-пойнтов. Давидович-Фокина допустил две двойные ошибки, сделал два эйса и реализовал три из восьми брейк-пойнтов.

Таким образом, 26-летний де Минор стал обладателем юбилейного 10-го титула ATP в карьере.

Общий призовой фонд соревнований составил $ 2,3 млн.