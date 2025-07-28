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Определилась соперница Кори Гауфф во втором круге турнира WTA-1000 в Монреале

Определилась соперница Кори Гауфф во втором круге турнира WTA-1000 в Монреале
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31-летняя американская теннисистка Даниэль Коллинз обыграла 104-ю ракетку рейтинга болгарскую спортсменку Викторию Томову в первом круге турнира WTA-1000 в Монреале со счётом 6:3, 7:5.

Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 01:55 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Виктория Томова
Болгария
Виктория Томова
В. Томова

Матч продолжался 1 час 30 минут. Американская теннисистка сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

В следующем круге Коллинз встретится со совей соотечественницей Кори Гауфф, которая является второй ракеткой рейтинга. Их встреча пройдёт 29 июля в 17:00 по московскому времени.

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