Определилась соперница Кори Гауфф во втором круге турнира WTA-1000 в Монреале

31-летняя американская теннисистка Даниэль Коллинз обыграла 104-ю ракетку рейтинга болгарскую спортсменку Викторию Томову в первом круге турнира WTA-1000 в Монреале со счётом 6:3, 7:5.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Американская теннисистка сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

В следующем круге Коллинз встретится со совей соотечественницей Кори Гауфф, которая является второй ракеткой рейтинга. Их встреча пройдёт 29 июля в 17:00 по московскому времени.