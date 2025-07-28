Определилась первая соперница Мирры Андреевой на турнире в Монреале

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла во второй круг турнира в Монреале. В матче первого круга она обыграла чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Андрееску сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету Крейчиковой две подачи навылет, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 13.

В следующем круге Андрееску встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.