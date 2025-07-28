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Бьянка Андрееску — Барбора Крейчикова, результат матча 28 июля 2025, счёт 2:0, 1-й круг турнира WTA-1000 в Монреале, Канада

Определилась первая соперница Мирры Андреевой на турнире в Монреале
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла во второй круг турнира в Монреале. В матче первого круга она обыграла чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 6:4.

Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 02:10 МСК
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Андрееску сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету Крейчиковой две подачи навылет, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 13.

В следующем круге Андрееску встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

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