Определилась первая соперница Мирры Андреевой на турнире в Монреале
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла во второй круг турнира в Монреале. В матче первого круга она обыграла чешку Барбору Крейчикову со счётом 6:3, 6:4.
Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 02:10 МСК
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
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Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. За это время Андрееску сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету Крейчиковой две подачи навылет, шесть двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 13.
В следующем круге Андрееску встретится с российской теннисисткой Миррой Андреевой.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
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