Андрееску заплакала после травмы по ходу матча с Крейчиковой в Монреале
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску получила травму во время матча первого круга с чешкой Барборой Крейчиковой. Неприятный эпизод произошёл во втором сете. Андрееску подвернула лодыжку, после чего ей понадобилась медицинская помощь.
Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 02:10 МСК
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
При этом, спортсменка не смогла сдержать слёз. Тем не менее, ей удалось довести матч до победы и выйти во второй круг. Следующей соперницей Андрееску станет российская теннисистка Мирра Андреева.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, ранее во второй круг турнира в Монреале вышла российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая обыграла испанку Кристину Букшу со счётом 5:7, 6:2, 7:5.
Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
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