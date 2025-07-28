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Андрееску заплакала после травмы по ходу матча с Крейчиковой в Монреале

Андрееску заплакала после травмы по ходу матча с Крейчиковой в Монреале
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску получила травму во время матча первого круга с чешкой Барборой Крейчиковой. Неприятный эпизод произошёл во втором сете. Андрееску подвернула лодыжку, после чего ей понадобилась медицинская помощь.

Монреаль. 1-й круг
28 июля 2025, понедельник. 02:10 МСК
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

При этом, спортсменка не смогла сдержать слёз. Тем не менее, ей удалось довести матч до победы и выйти во второй круг. Следующей соперницей Андрееску станет российская теннисистка Мирра Андреева.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, ранее во второй круг турнира в Монреале вышла российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая обыграла испанку Кристину Букшу со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

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