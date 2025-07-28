Андрееску заплакала после травмы по ходу матча с Крейчиковой в Монреале

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску получила травму во время матча первого круга с чешкой Барборой Крейчиковой. Неприятный эпизод произошёл во втором сете. Андрееску подвернула лодыжку, после чего ей понадобилась медицинская помощь.

При этом, спортсменка не смогла сдержать слёз. Тем не менее, ей удалось довести матч до победы и выйти во второй круг. Следующей соперницей Андрееску станет российская теннисистка Мирра Андреева.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, ранее во второй круг турнира в Монреале вышла российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая обыграла испанку Кристину Букшу со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.