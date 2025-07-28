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Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня в ночь с 27 на 28 июля

В ночь с 27 на 28 июля, в Монреале (Канада) прошёл первый игровой день женского турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого круга. Победительницы в парах выделены курсивом.

Теннис. WTA-1000, Монреаль (Канада). Первый круг (время московское). Результаты:

Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 4:6, 6:2;

Маркета Вондроушова (Чехия) — Александра Эала (Филиппины) — 3:6, 6:1, 6:2;

Чжу Линь (Китай) — Варвара Грачёва (Франция) — 6:4, 7:6;

Кристина Букша (Испания) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:5, 2:6, 5:7;

Даниэль Коллинз (США) — Виктория Томова (Болгария) — 6:3, 7:5;

Бьянка Андрееску (Канада) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 6:4.

Турнир в Монреале проходит с 27 июля по 7 августа. Общий призовой фонд составляет $ 5,1 млн.

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