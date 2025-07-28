Мирра Андреева сохранила 5-е место рейтинга WTA, Анна Калинская поднялась на 17 позиций

Российская теннисистка Мирра Андреева заняла пятую позицию в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Для неё это остаётся наивысшим результатом в карьере. Первое место в рейтинге занимает белоруска Арина Соболенко, следом расположилась американка Кори Гауфф, на третьей строчке находится польская теннисистка Ига Швёнтек.
В двадцатке лучших также присутствуют Екатерина Александрова (15), Людмила Самсонова (16) и Диана Шнайдер (17). Анна Калинская, которая потерпела поражение в финале турнира в Вашингтоне, поднялась с 48-го на 31-е место.
Рейтинг топ-10 теннисисток и россиянки из топ-100:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 12 420 очков.
2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669.
3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6813.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 6423.
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4914.
6 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4553.
7 (7). Аманда Анисимова (США) — 4470.
8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4374.
9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3576.
10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3454.
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15 (15). Екатерина Александрова (Россия) — 2666.
16 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2576.
17 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2526.
30 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1509.
31 (48). Анна Калинская (Россия) — 1487.
42 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308.
44 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 1251.
56 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 988.
62 (66). Камилла Рахимова (Россия) — 946.
81 (79). Анна Блинкова (Россия) — 853.
103 (85). Анастасия Захарова (Россия) — 724.
Перспективные российские теннисистки: