Мирра Андреева сохранила 5-е место рейтинга WTA, Анна Калинская поднялась на 17 позиций

Российская теннисистка Мирра Андреева заняла пятую позицию в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Для неё это остаётся наивысшим результатом в карьере. Первое место в рейтинге занимает белоруска Арина Соболенко, следом расположилась американка Кори Гауфф, на третьей строчке находится польская теннисистка Ига Швёнтек.

В двадцатке лучших также присутствуют Екатерина Александрова (15), Людмила Самсонова (16) и Диана Шнайдер (17). Анна Калинская, которая потерпела поражение в финале турнира в Вашингтоне, поднялась с 48-го на 31-е место.

Рейтинг топ-10 теннисисток и россиянки из топ-100:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 12 420 очков.

2 (2). Кори Гауфф (США) — 7669.

3 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 6813.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 6423.

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4914.

6 (6). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4553.

7 (7). Аманда Анисимова (США) — 4470.

8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4374.

9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3576.

10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3454.

……….

15 (15). Екатерина Александрова (Россия) — 2666.

16 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2576.

17 (17). Диана Шнайдер (Россия) — 2526.

30 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1509.

31 (48). Анна Калинская (Россия) — 1487.

42 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1308.

44 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 1251.

56 (60). Полина Кудерметова (Россия) — 988.

62 (66). Камилла Рахимова (Россия) — 946.

81 (79). Анна Блинкова (Россия) — 853.

103 (85). Анастасия Захарова (Россия) — 724.

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