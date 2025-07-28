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Турнир «Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня в ночь с 27 на 28 июля

Турнир «Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня в ночь с 27 на 28 июля
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В ночь с 27 на 28 июля в Торонто (Канада) прошёл первый игровой день мужского турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого круга. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. АТР-1000, Монреаль (Канада). Первый круг (время московское).

Результаты:

Адам Уолтон (Австралия) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 4:6, 6:0, 6:3;
Себастьян Офнер (Австрия) — Райлли Опелка (США) — 6:7, 5:7;
Миомир Кецманович (Сербия) — Кентен Алис (Франция) — 4:6, 6:4, 7:5;
Колтон Смит (США) — Лёнер Тьен (США) — 4:6; 5:7;
Гаэль Монфис (Франция) — Томас Барриос-Вера (Чили) — 4:6, 6:4, 6:7;
Роман Сафиуллин (Россия) — Юго Бланше (Франция) — 4:6, 6:2, 7:6;
Николя Арсено (Канада) — Валентен Руае (Франция) — 6:3, 7:6.

«Мастерс» в Торонто проходит с 26 июля по 7 августа. Действующим чемпионом турнира является австралиец Алексей Попырин.

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