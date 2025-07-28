Калинская проиграла в финале «пятисотника», «Спартак» покупает Жедсона. Главное к утру
36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, в финале обыграв 48-й номер рейтинга россиянку Анну Калинскую, «Бешикташ» и «Спартак» очень близки к достижению соглашения по переходу полузащитника Жедсона Фернандеша, «Рубин» и «Зенит» сыграли вничью в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Лейла Фернандес обыграла Анну Калинскую и стала чемпионкой турнира WTA-500 в Вашингтоне.
- «Спартак» и «Бешикташ» близки к соглашению по трансферу Фернандеша — источник.
- «Зенит» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином», пропустив от Даку на 90-й минуте.
- Алекс де Минор одолел Алехандро Давидович-Фокину и завоевал титул ATP-500 в Вашингтоне.
- Климент Колесников и Мирон Лифинцев вышли в полуфинал 100-метровки на спине.
- Англия одолела Испанию в финале и стала победителем женского Евро-2025.
- Женская сборная Италии стала чемпионом Лиги наций — 2025, обыграв Бразилию.
- Евгения Чикунова уверенно квалифицировалась в полуфинал 100-метровки брассом.
- Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире в Монреале.
- «Спартак» сделал предложение по трансферу бразильского экс-форварда «Зенита».
- Мирра Андреева сохранила 5-е место рейтинга WTA, Анна Калинская поднялась на 17 позиций.
- Тадей Погачар стал победителем генеральной классификации «Тур де Франс» — 2025.
- Виллиан Роша попросил ЦСКА отпустить его в «Аль-Джазиру».
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