Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

28 июля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты РПЛ, теннис, волейбол, плавание, Анна Калинская, Спартак, Зенит

Калинская проиграла в финале «пятисотника», «Спартак» покупает Жедсона. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, в финале обыграв 48-й номер рейтинга россиянку Анну Калинскую, «Бешикташ» и «Спартак» очень близки к достижению соглашения по переходу полузащитника Жедсона Фернандеша, «Рубин» и «Зенит» сыграли вничью в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Лейла Фернандес обыграла Анну Калинскую и стала чемпионкой турнира WTA-500 в Вашингтоне.
  2. «Спартак» и «Бешикташ» близки к соглашению по трансферу Фернандеша — источник.
  3. «Зенит» упустил победу в матче РПЛ с «Рубином», пропустив от Даку на 90-й минуте.
  4. Алекс де Минор одолел Алехандро Давидович-Фокину и завоевал титул ATP-500 в Вашингтоне.
  5. Климент Колесников и Мирон Лифинцев вышли в полуфинал 100-метровки на спине.
  6. Англия одолела Испанию в финале и стала победителем женского Евро-2025.
  7. Женская сборная Италии стала чемпионом Лиги наций — 2025, обыграв Бразилию.
  8. Евгения Чикунова уверенно квалифицировалась в полуфинал 100-метровки брассом.
  9. Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире в Монреале.
  10. «Спартак» сделал предложение по трансферу бразильского экс-форварда «Зенита».
  11. Мирра Андреева сохранила 5-е место рейтинга WTA, Анна Калинская поднялась на 17 позиций.
  12. Тадей Погачар стал победителем генеральной классификации «Тур де Франс» — 2025.
  13. Виллиан Роша попросил ЦСКА отпустить его в «Аль-Джазиру».
Материалы по теме
Топ-события понедельника: футбол, водный ЧМ и баскетбол
Топ-события понедельника: футбол, водный ЧМ и баскетбол
Материалы по теме
Турнир WTA-1000 в Монреале: результаты игрового дня в ночь с 27 на 28 июля
Турнир «Мастерс» в Торонто: результаты игрового дня в ночь с 27 на 28 июля
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android