Калинская проиграла в финале «пятисотника», «Спартак» покупает Жедсона. Главное к утру

36-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Вашингтоне, в финале обыграв 48-й номер рейтинга россиянку Анну Калинскую, «Бешикташ» и «Спартак» очень близки к достижению соглашения по переходу полузащитника Жедсона Фернандеша, «Рубин» и «Зенит» сыграли вничью в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».