Энди Маррей сообщил о пополнении в семье

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей рассказал, что завёл новую собаку.

«Новая прибавка к семье», — написал Маррей на личной странице в социальных сетях и опубликовал фотографию с питомцем.

Фото: Из личного архива Маррея

Фото: Из личного архива Маррея

38-летний Маррей завершил игровую карьеру летом 2024 года. За карьеру британец выиграл 46 титулов ATP в одиночном разряде, в том числе три «Шлема» (US Open и дважды Уимблдон) и 14 «Мастерсов». В 2025 году Маррей тренировал серба Новака Джоковича.

Энди Маррей и его жена Ким воспитывают четверых детей. У пары три дочери и один сын.