«Ты заслужил титул, мне просто повезло». Де Минор поддержал Давидович-Фокину
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13-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор обратился к испанцу Алехандро Давидович-Фокине после финального матча турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Поединок завершился со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (7:3) в пользу де Минора.
Вашингтон (м). Финал
28 июля 2025, понедельник. 00:55 МСК
26
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|6 3
|
|6
|7 7
13
Алекс де Минор
А. де Минор
«Алехандро, ты слишком хорош, чтобы оставаться без титула. Это точно произойдёт. Ты заслужил сегодня, мне просто повезло. Ты чертовски сильный соперник и игрок. Никто в туре не хочет играть с тобой. Это ещё не конец», — сказал де Минор после матча.
26-летний де Минор стал обладателем юбилейного 10-го титула ATP в карьере. Общий призовой фонд соревнований составил $ 2,3 млн.
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