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«Ты заслужил титул, мне просто повезло». Де Минор поддержал Давидович-Фокину

«Ты заслужил титул, мне просто повезло». Де Минор поддержал Давидович-Фокину
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13-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор обратился к испанцу Алехандро Давидович-Фокине после финального матча турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Поединок завершился со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (7:3) в пользу де Минора.

Вашингтон (м). Финал
28 июля 2025, понедельник. 00:55 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
26
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 6 3
5 		6 7 7
         
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Алехандро, ты слишком хорош, чтобы оставаться без титула. Это точно произойдёт. Ты заслужил сегодня, мне просто повезло. Ты чертовски сильный соперник и игрок. Никто в туре не хочет играть с тобой. Это ещё не конец», — сказал де Минор после матча.

26-летний де Минор стал обладателем юбилейного 10-го титула ATP в карьере. Общий призовой фонд соревнований составил $ 2,3 млн.

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