«Ты заслужил титул, мне просто повезло». Де Минор поддержал Давидович-Фокину

13-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор обратился к испанцу Алехандро Давидович-Фокине после финального матча турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). Поединок завершился со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (7:3) в пользу де Минора.

«Алехандро, ты слишком хорош, чтобы оставаться без титула. Это точно произойдёт. Ты заслужил сегодня, мне просто повезло. Ты чертовски сильный соперник и игрок. Никто в туре не хочет играть с тобой. Это ещё не конец», — сказал де Минор после матча.

26-летний де Минор стал обладателем юбилейного 10-го титула ATP в карьере. Общий призовой фонд соревнований составил $ 2,3 млн.