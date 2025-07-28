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Алекс де Минор выиграл 10-й титул категории ATP в карьере

Алекс де Минор выиграл 10-й титул категории ATP в карьере
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор выиграл свой 10-й титул в карьере. Сегодня, 28 июля, он стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В решающем матче австралиец обыграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:1, 7:6 (7:3).

По итогам турнира в Вашингтоне де Минор вернулся в топ-10 мирового рейтинга. Австралиец расположился на восьмом месте и вытеснил из первой десятки россиянина Андрея Рублёва.

Далее де Минор выступит на турнире категории «Мастерс» в Торонто (Канада). Он начнёт путь к 11-му трофею со второго круга.

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