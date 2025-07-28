Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Андрей Рублёв выпал из топ-10 рейтинга ATP, Медведев и Хачанов сохранили позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лидером по-прежнему остаётся итальянец Янник Синнер. На второй строчке испанец Карлос Алькарас, на третьей — немец Александр Зверев.

Первой ракеткой России остался Андрей Рублёв (10-е место), Даниил Медведев сохранил 14-ю строчку. Карен Хачанов остался 16-м.

Рейтинг АТР от 28 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12 030 очков.

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8600.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6030.

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5135.

5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650.

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130.

7 (8). Бен Шелтон (США) — 3520.

8 (13). Алекс де Минор (Австралия) — 3335.

9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3250.

10 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 3195.

10 (10). Андрей Рублёв (Россия) — 3110…

14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2720…

15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2590…

82 (80). Роман Сафиуллин (Россия) — 741.