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Андрей Рублёв выпал из топ-10 рейтинга ATP, Медведев и Хачанов сохранили позиции

Андрей Рублёв выпал из топ-10 рейтинга ATP, Медведев и Хачанов сохранили позиции
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде. Лидером по-прежнему остаётся итальянец Янник Синнер. На второй строчке испанец Карлос Алькарас, на третьей — немец Александр Зверев.

Первой ракеткой России остался Андрей Рублёв (10-е место), Даниил Медведев сохранил 14-ю строчку. Карен Хачанов остался 16-м.

Рейтинг АТР от 28 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12 030 очков.
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8600.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6030.
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5135.
5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650.
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130.
7 (8). Бен Шелтон (США) — 3520.
8 (13). Алекс де Минор (Австралия) — 3335.
9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3250.
10 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 3195.

10 (10). Андрей Рублёв (Россия) — 3110…
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2720…
15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2590…
82 (80). Роман Сафиуллин (Россия) — 741.

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