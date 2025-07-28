«Провели много часов за разговорами». Зверев — об общении с Рафаэлем Надалем о теннисе

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что посвятил много времени общению с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем. После Уимблдона-2025 Зверев тренировался в академии Надаля на Мальорке (Испания) под руководством Тони Надаля.

«Рафа дал мне отличное представление о том, каково это — играть против меня, потому что он видел меня с точки зрения теннисиста, а теперь как зритель. Это было очень полезно, и мы снова провели много часов за разговорами, иногда до полуночи, за ужином или ещё где-нибудь. Так что было здорово там побывать», — приводит слова Зверева Punto de Break.